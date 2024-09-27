Премьер Словении предостерег от поспешных решений по ударам вглубь России

Премьер-министр Словении Роберт Голоб предостерег от поспешных решений в вопросе применения западного оружия дальнего действия по территории России. Политик отметил, что закрывать дискуссию по этому вопросу преждевременно, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Tagesschau.

"Говорить заранее, что есть какие-то вопросы, которые не обсуждаются, обычно не лучшая тактика. Это сложный вопрос, но я думаю, что на данном этапе нужно обсудить все варианты, а затем выбрать тот, который лучше всего подходит для текущей ситуации" , - заявил он.

До сих пор этот вопрос тормозили, в частности, Германия и США.

Ограничение на использование оружия

Украина призывает партнеров разрешить использование переданного дальнобойного оружия для ударов по военным объектам в России. Речь идет о ракетах Storm Shadow и ATACMS, которые Украина получила от США и Великобритании.

Этот вопрос активно обсуждается между странами, а президент Владимир Зеленский призывает ускорить принятие решения.

Западные СМИ сообщали, что США и Великобритания якобы уже одобрили такое использование, но официально не объявили об этом. При этом Зеленский подчеркнул, что Украина пока не применяла западное дальнобойное оружие на территории России.

При этом The Times сообщало, что Зеленский завершит визит в США без разрешения на использование западных ракет для ударов по России.