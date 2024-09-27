Замороженные активы РФ: ЕС не будет ограничивать Украину в использовании средств

Европейский союз не планирует ограничивать Украину в использовании средств от замороженных активов России — речь идет о кредите от ЕС в размере 35 млрд евро, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис со ссылкой на Baltic News Network.

По его словам, российские активы, замороженные в европейских странах, будут в определенной степени служить залогом запланированного кредита Европейской комиссии на 35 млрд евро.

Также планируется изменить порядок, согласно которому решение о продлении замораживания российских активов принимается раз в полгода. По словам Домбровскиса, это могло бы происходить гораздо реже — раз в три года при условии, что страны ЕС смогут договориться об этом. Однако, ожидается, что Венгрия может выступить против.

Домбровскис подчеркнул, что по решению G7 российские активы должны оставаться замороженными, пока Россия не выплатит репарации Украине.

Отвечая на вопрос, как Украине разрешат потратить 35 млрд евро кредита, вице-президент Еврокомиссии ответил, что за эти деньги Украина сможет покрыть свои общие бюджетные нужды. Он не предусматривает установление каких-либо конкретных ограничений на использование кредита.

Домбровскис также сказал, что общий размер замороженных российских активов в Европе может превышать 200 млрд евро.