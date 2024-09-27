Сырский обсудил с начгенштаба Словакии военные преступления РФ и потребности ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с начальником Генерального штаба вооруженных сил Словакии генералом Даниэлем Змеко, сообщает Новое время.

«Проинформировал его о ходе боевых действий на разных направлениях фронта. Акцентировал внимание на нарушении норм Международного гуманитарного права и военных преступлениях российских оккупантов. Рассказал об актуальных потребностях ВС Украины» , — написал Сырский.

Он сообщил, что визит генерала Змеко является уже третьим за время полномасштабного вторжения России в Украину. Сырский поблагодарил правительство и народ Словакии за военно-техническую помощь, подчеркнув эффективность применения словацкого вооружения на поле боя, а также высоко оценил поддержку в подготовке украинских подразделений.

Сырский и Змеко согласовали дальнейшие совместные усилия для углубления развития украинско-словацкого военного сотрудничества.