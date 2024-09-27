Посольство Украины в Вене временно закрылось из-за фейкового минирования

В пятницу, 27 сентября, украинское посольство в Вене получило уведомление о возможном минировании здания. Поэтому временно прекращено консульское обслуживание.﻿ Со ссылкой на посольство Украины в Республике Австрия, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Для обеспечения безопасности посетителей было принято решение временно приостановить консульское обслуживание, осуществить проверку помещений и оценку потенциальных угроз совместно с австрийской полицией. Безопасность наших граждан всегда в безусловном приоритете" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что в посольстве была проведена проверка - взрывные устройства не обнаружены. Однако австрийская полиция рекомендовала воздержаться от посещения здания.

Именно поэтому консульский отдел возобновит работу в понедельник, 30 сентября.