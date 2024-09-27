В Минобороны озвучили количество женщин, служащих в ВСУ

Общая численность женщин в Вооруженных силах Украины составляет 68 тысяч, более 48 тысяч из них военнослужащих. Об этом рассказала государственный секретарь Министерства обороны Украины Людмила Дараган на международном семинаре по вопросам гендерного равенства, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, она рассказала, что общая численность женщин в Вооруженных силах Украины - 68 тысяч, из них военнослужащих - более 48 тысяч. Непосредственно в зоне боевых действий находятся примерно 5 тысяч военнослужащих.

"Сегодня женщины везде - держат тыл, работают на тяжелых должностях, воюют в рядах ВСУ. Они доказывают, что оценивать людей нужно по их возможностям, эффективности и уму, а не по полу" , - отметила Дараган.

Кроме того, она обратила внимание на изменения в гендерной политике Минобороны, которые удалось внедрить в течение последних лет. В частности, женщины получили возможность проходить службу на боевых специальностях в 2018 году. Однако эта возможность долгое время оставалась нереализованной.

"Одного закона оказалось недостаточно. Существовал еще и приказ с грифом ДСП, регламентировавший офицерские должности для женщин и мужчин отдельно. В 2022 году, после изменения этого приказа, удалось преодолеть эти преграды" , - заявила Дараган.

Также удалось улучшить уровень вещевого обеспечения военнослужащих. Например, в 2023 году появилась летняя женская военная форма - до этого была доступна только парадная.