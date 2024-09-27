Минздрав утвердил перечень болезней и состояний для лечения медицинским каннабисом

Министерство здравоохранения определило особенности назначения и применения лекарств из медицинского каннабиса, изготовленных в условиях аптеки. Утвержден также и перечень болезней и состояний, при которых они будут назначаться. Со ссылкой на пресс-службу Минздрава, сообщает Цензор.НЕТ.

Перечень основан на самых современных исследованиях и доказательствах эффективности, также он будет периодически пересматриваться при наличии новых доказательных исследований.

Лекарства на основе медицинского каннабиса можно будет получить исключительно по электронному рецепту врача "первички" или врача, оказывающего специализированную медицинскую помощь. Данные о таком назначении будут вноситься в электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ).

Назначать лекарства из медканабиса можно будет, если пациент имеет один из следующих диагнозов (в скобках приведены коды согласно Международному статистическому классификатору болезней и родственных проблем здравоохранения Десятого пересмотра):

Хроническая или нейропатическая боль (R52.2) и/или спастичность (R25.2), вызванные такими заболеваниями:

злокачественные новообразования (C00 - C97);

диабетическая нейропатия (E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4);

рассеянный склероз (G35);

поражение тройничного (G50) и лицевого нерва (G51);

невралгии вследствие опоясывающего лишая (G53.0);

поражение нервных корешков и сплетений (G54);

компрессия нервных корешков и сплетений при болезнях (G55);

мононевропатии верхней конечности (G56);

мононевропатии нижней конечности (G57);

полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы (G60-G64);

церебральный паралич и другие паралитические синдромы (G80 - G83);

травмы спинного мозга (S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7, S34.0, S34.1, S34.3, S34.7, T09.3, T91.3);

внутричерепные травмы (S06).

Тошнота и рвота (R11) вследствие химиотерапии (Z51.1) во время лечения новообразований (C00 - C97). Болезнь Паркинсона (G20), синдром де ля Туретта (F95.2). Рефрактерная (фармрезистентная) эпилепсия (G40 - G41). Заболевания, вызывающие судорожные припадки в детском возрасте: синдром Леннокса-Гасто (G40.4), синдром Драве (G40.4), туберозный склероз (Q85.1). Потеря веса, связанная с анорексией (R63.0) у пациентов с болезнями, обусловленными вирусом иммунодефицита человека (B20-B24). Другие заболевания (A00 - T98) - исключительно при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии.

В целом речь идет о случаях, когда использование других лекарств не обеспечивает достижения ожидаемого терапевтического эффекта или вызывает побочные реакции, которые плохо переносятся пациентом.

Дозировку и режим приема лекарственного средства на основе каннабиса будет определять врач индивидуально с учетом возраста, веса, состояния здоровья, сопутствующих заболеваний пациента и других факторов.

Детям также можно назначать такие лекарства, однако исключительно при условии, что соотношение каннабидиола к тетрагидроканнабинолу в них составляет более 20:1, а максимальная суточная доза не превышает 25 мг/кг веса тела.

В то же время лекарства на основе медицинского каннабиса не назначают беременным и женщинам, которые кормят грудью (в случае использования лекарственных средств с тетрагидроканнабинолом); пациентам с известной или подозреваемой личной или семейной историей шизофрении или другого психотического расстройства, а также в случае, если у пациента есть тяжелые расстройства личности (исключение - депрессия, связанная с основным заболеванием).

Среди противопоказаний - повышенная чувствительность к каннабиноидам или любому другому вспомогательному веществу лекарственного средства. Пациентам, имеющим умеренные или тяжелые нарушения функции печени, назначать лекарственные средства каннабиса не рекомендуется или же разрешается при условии уменьшения дозировки.

Прием лекарственного средства на основе каннабиса должен быть прекращен, если в течение 4-12 недель не будет получено желаемого терапевтического эффекта или в случае серьезных побочных реакций (в том числе связанных с психическим состоянием).