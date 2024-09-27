Израиль атаковал главный штаб "Хезболлы" в Бейруте

Израильские ВВС нанесли удар по главному штабу "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте. По данным источников СМИ, глава "Хезболлы" Хасан Насралла остался жив﻿. Об ударе пишет The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛа контр-адмирала Даниэля Хагари, сообщает Деловая столица.

По словам Хагари, речь идет о центре, построенном под гражданскими зданиями в пригороде Дахие, известном оплоте "Хезболлы" в Бейруте.

Спикер ЦАХАЛа не сказал, был ли лидер "Хезболлы" Хасан Насралла целью атаки и присутствовал ли он на месте удара.

В то же время сайт Axios со ссылкой на израильский источник сообщает, что объектом удара был именно лидер ливанской "Хезболлы" Хасан Насралла, и израильские военные проверяют, попал ли он под удар.

Как сообщает телеканал al-Manar, принадлежащий "Хезболле", известно о по крайней мере одного убитого и 50 раненых в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута, передает Reuters. Также телеканал сообщил, что в результате удара четыре здания были разрушены.

На кадрах, опубликованных ливанскими СМИ, видны массовые удары.

الدخان الأسود يتصاعد من موقع الاستهداف في الضاحية pic.twitter.com/kCEYKbv5NY — هنا لبنان (@thisislebnews) September 27, 2024

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит обсуждать предложения о прекращении огня по Ливану в ближайшие дни.

В среду, 25 сентября, Соединенные Штаты и Франция предложили немедленно установить 21-дневное перемирие на Ливанско-Израильской границе и заявили, что переговоры продолжаются, в том числе на полях встречи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщалось ранее, Израиль сообщил, что нанес свыше 300 ударов по объектам группировки "Хезболла" на юге Ливана в понедельник, 23 сентября.