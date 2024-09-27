В центр обучения пилотов в Румынии прибыли F-16 из Нидерландов.

В международный учебный центр, расположенный в Румынии, уже доставлены некоторые F-16 для подготовки пилотов, в том числе украинских пилотов. Об этом в эксклюзивном комментарии в Гааге сказал генерал-лейтенант Королевских ВВС Нидерландов Андре "Джабба" Стер, сообщает Укринформ.

“В общей сложности у нас осталось 42 самолета. Таким образом, осталось 42 F-16, и 18 из этих F-16 отправятся в Румынию. Некоторые уже были доставлены для подготовки пилотов, а также украинских пилотов в Румынии, а остальные – 24 F-16 будут доставлены в Украину” , - сказал он.

Отвечая на вопрос, были ли задействованы в церемонии прощального полета в нидерландском небе именно те F-16, которые впоследствии будут отправлены в Украину, Стер сказал: “я не могу точно сказать, были ли среди них самолеты, которые затем будут направляться в Румынию или в Украину. Так что может быть и то, и другое”.

По его словам, "F-16 - это важно для Украины, потому что я считаю, что важно иметь преимущество в воздухе".

Он также отметил, что для Нидерландов в прощании с F-16 есть два аспекта.