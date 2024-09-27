Запад получил доказательства снабжения Китаем дронов РФ для войны против Украины - The Times

Союзники Украины получили новый отчет, свидетельствующий о том, что китайская компания поставляет России специально разработанные военные беспилотники для проведения испытаний в Украине. Об этом пишет The Times со ссылкой на заявление одного из западных чиновников, сообщает Новое время.

По его словам, соглашение о поставках было заключено еще в прошлом году. Хотя название китайской компании не было раскрыто, чиновник отметил, что «существуют очевидные доказательства того, что китайские фирмы поставляют России летальное оружие для использования в Украине».

«Хотя китайское правительство может этого и не признавать, ему будет трудно скрыть свою растущую поддержку» , — сказал неназванный чиновник.

В НАТО заявили, что ситуация «вызывает глубокую обеспокоенность, и союзники проводят консультации по этому вопросу».