ISW проанализировал риски из-за возможных ударов Украины по территории России

Аналитики Института изучения войны считают, что даже небольшое количество успешных украинских ударов с большого расстояния могут изменить ход войны, а Кремль проводил тайные операции против западных государств задолго до того, как начались дебаты об использовании Украиной предоставленного Западом оружия для ударов по РФ, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ISW.

"Российские власти, похоже, прилагают значительные усилия, чтобы повлиять на западные дебаты о разрешении Украине использовать оружие, предоставленное Западом, для нанесения дальних ударов по военным объектам в России.

Эти усилия России свидетельствуют о глубокой обеспокоенности оперативным давлением, которое такие удары по РФ могут оказать на российские наступательные операции в Украине, хотя официальные лица США все еще колеблются, позволить ли Украине наносить такие удары".

Издание The New York Times (NYT), ссылаясь на источники, сообщило, что оценки американской разведки "преуменьшают" эффект, который могут иметь на ход войны в Украине украинские удары по России из ракетных систем дальнего радиуса действия, предоставленных США, Великобританией и Францией, из-за ограниченного количества такого оружия в Украине и неопределенности относительно будущего предоставления большего количества систем дальнего радиуса действия.

NYT отмечает, что официальные лица в американских вооруженных силах и администрации Байдена, которые поддерживают изменение политики, заявили, что оружие, предоставленное Западом, позволит Украине наносить удары по более отдаленным российским базам и складам боеприпасов и заставит российских военных переместить склады боеприпасов, командные пункты, боевые вертолеты и другую технику за пределы досягаемости западных ракет, что, как отметили официальные лица, значительно усложнит российские пути поставки в Украину.

"Российские власти, вероятно, обеспокоены тем, как перемещение складов боеприпасов и других важных объектов хранения дальше от линии фронта и за пределы досягаемости систем, предоставленных Западом, повлияет на российские наступательные возможности в Украине, и, как представляется, прилагает значительные усилия на словах для того, чтобы не допустить, чтобы Запад позволил Украине осуществить еще одну такую же значительную кампанию по нанесению ударов".

В течение последних недель правитель России Владимир Путин вернул в западное и российское информационные пространства несколько самых эффективных нарративов Кремля и приспособил свой типичный шаблонный язык к текущим дебатам на Западе о разрешении Украине наносить дальние удары по России с использованием предоставленного Западом вооружения.

"Выгоды от разрешения Украине использовать против России предоставленные Западом системы дальнего радиуса действия могут преобладать над риском российского возмездия больше, чем западные политики сейчас рассматривают".

По данным NYT, в оценке отмечается, что Россия, вероятно, ответит большей силой против США и их союзников, возможно, скрытыми атаками на американские и европейские стратегические объекты и военные базы в Европе, если Запад позволит Украине использовать предоставленные системы для ударов по объектам в России.

"Кремль проводил тайные операции против западных государств задолго до того, как начались дебаты об использовании Украиной предоставленного Западом оружия для ударов по России, и Кремль может намереваться активизировать эти операции независимо от решения Запада, поскольку они поддерживают другие цели Кремля по дестабилизации европейских стран и подрыву военной готовности НАТО".

Ключевые выводы ISW за 27 сентября: