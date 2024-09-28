Льготный тариф на свет, субсидии и надбавки к пенсии: что изменится в октябре

В октябре должен стартовать отопительный сезон, поэтому коммунальные платежи украинцев вырастут и изменится размер субсидий. При этом повышение тарифов ЖКХ не планируется, а для отдельных потребителей начнет действовать льготная цена на свет. Пенсии увеличатся только за счет надбавок по возрасту в индивидуальном порядке, сообщает РБК-Украина.

Подробнее об изменениях в социальной сфере со следующего месяца – в материале.

Субсидии на отопительный сезон. Кому нужно оформлять

Отопительный сезон обычно начинается в октябре. Конкретная дата зависит от погодных условий и решения местных органов власти. Впрочем, субсидия на оплату ЖКХ в отопительный период рассчитывается с 1 октября по 30 апреля.

Как отмечают в Пенсионном фонде, большинство домохозяйств автоматически продолжат получать субсидию на отопительный сезон 2024/2025, если им была назначена "летняя" субсидия, даже если сумма равнялась 0,00 грн. Людям, которые в летний период пользовались не субсидией, а льготой на ЖКУ, субсидия также будет начислена в автоматическом режиме. Дополнительно обращаться за переоформлением не нужно.

Однако в ряде случаев украинцам придется подать документы на субсидию в октябре:

когда документы на назначение субсидии подаются впервые;

если произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, изменения социального положения, доходов;

если в субсидии на неотапливаемый период было отказано из-за долгов, отсутствовали доходы и т.п.;

для назначения субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Стоит отметить, если домохозяйство обратится в ПФУ для получения субсидии в период до 30 ноября 2024, она будет назначена с октября 2024.

Заявление и декларацию о доходах можно подать онлайн на Портале электронных услуг ПФУ, в мобильном приложении Пенсионного фонда, через портал "Дия", или офлайн в учреждениях ПФУ, ЦНАПах и местных органах власти. Также можно отправить документы по почте на адрес ПФУ.

Для субсидии на отопительный сезон 2024/2025 учитываются доходы членов домохозяйства за I и II кварталы 2024. Для пенсионеров – размер выплат за август текущего года.

Тарифы в октябре. У кого будет льгота на свет

Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в октябре составит 4,32 грн/кВт-ч. Владельцы двухзонных счетчиков с 23:00 до 07:00 будут платить за услугу 2,16 грн/кВт-ч, а в остальное время суток – по полному тарифу.

Домохозяйства, обогревающие помещение электрическими установками, с началом отопительного сезона (с 1 октября 2024 по 30 апреля 2025) могут получить скидку на свет и платить по тарифу 2,64 грн/кВт-ч, если потребление электроэнергии за месяц не превышает 2000 кВт.

Обязательное условие получения льготы на свет – регистрация электроотопления в установленном порядке.

Для этого потребителю необходимо обратиться к местному оператору системы распределения электроэнергии с заявлением и технической документацией на оборудование (копия проекта электроснабжения объекта бытового потребителя, подтверждающие документы о вводе в эксплуатацию электроотопительной установки).

А вот для бизнеса цены на свет могут возрасти. Изменение тарифов НКРЭКУ рассмотрит 1 октября. В случае утверждения они вступят в силу в ноябре.

Остальные коммунальные тарифы в октябре останутся без изменений. Мораторием на период действия военного положения запрещено повышать стоимость услуг теплоснабжения, горячей воды и газа. О повышении тарифов на холодную воду также нет информации.

Когда повысят пенсии

Перерасчет пенсионных выплат в Украине происходит на основании индексаций и изменения прожиточного минимума. В этом году все запланированные массовые повышения уже состоялись.

В правительстве анонсировали очередной этап перерасчета в 2025 году. Как сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, повышение не будет значительным, однако пенсионеры могут рассчитывать по меньшей мере на плановую индексацию в следующем году (обычно проводится в марте).

Также министр сообщила, что в 2025-м планируется перерасчет в баллы, что должно дать рост пенсий для всех получателей.

Кроме массовых перерасчетов, размер пенсии может изменяться в индивидуальном порядке. К примеру, при достижении лицом определенного возраста.

В октябре 2024 прибавку к пенсии по возрасту смогут получить украинцы, достигшие 70 лет (300 грн), 75 лет (456 грн) и 80 лет (570 грн). Надбавка начисляется автоматически.

Также перерасчет в индивидуальном порядке производят получателям пенсии, которые после достижения пенсионного возраста продолжали работать, но на данный момент уволились. Для перерасчета нужно обратиться в центры обслуживания граждан ПФУ.

При подготовке материала использовались: публикации порталов Министерства социальной политики и Пенсионного фонда Украины, постановление Кабмина №632 от 31 мая 2024, заявление министра социальной политики Оксаны Жолнович.