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Оккупанты потеряли еще полторы тысячи военных и десятки единиц техники

Оккупанты потеряли еще полторы тысячи военных и десятки единиц техники
Фото: wikimedia.org

За сутки 27 сентября российские оккупанты потеряли 1470 своих военных, а также 42 бронированных машины и более 50 артсистем, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава - около 650640 (+1470) человек,
  • танков /nks - 8860 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 17438 (+42) ед,
  • артиллерийских систем - 18733 (+55) ед,
  • РСЗО - 1203 (+4) ед,
  • средства ПВО - 961 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16093 (+62),
  • крылатые ракеты - 2610 (+2),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25411 (+0) ед,
  • специальная техника - 3291 (+99)

Данные уточняются.

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