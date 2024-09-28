Оккупанты потеряли еще полторы тысячи военных и десятки единиц техники

За сутки 27 сентября российские оккупанты потеряли 1470 своих военных, а также 42 бронированных машины и более 50 артсистем, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.



Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

личного состава - около 650640 (+1470) человек,

танков /nks - 8860 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 17438 (+42) ед,

артиллерийских систем - 18733 (+55) ед,

РСЗО - 1203 (+4) ед,

средства ПВО - 961 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 16093 (+62),

крылатые ракеты - 2610 (+2),

корабли / катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 25411 (+0) ед,

специальная техника - 3291 (+99)

Данные уточняются.