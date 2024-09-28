В Генштабе сообщили ситуацию на фронте: за сутки почти две сотни атак врага

Начались 948 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины, сообщает Деловая столица.

Оперативную информацию по состоянию на 08:00 28 сентября 2024 года по поводу российского вторжения обнародовали в Генштабе ВСУ.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 180 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам шесть ракетных ударов с применением девяти ракет, а также 74 авиаудара, в том числе сбросил 118 КАБ. Кроме этого, произвел 5081 обстрел.

Агрессор наносил авиаударов, в частности, в районах населенных пунктов Прогресс, Ястребщина, Комаровка, Студенок, Мелячиха, Беловоды, Ходыно, Бунякино, Башкировка, Харьков, Синьковка, Кучеровка, Купянск Узловой, Ковшаровка, Твердохлебово, Нове,, Константиновка, Бересток, Горняк, Трудовое, Богоявленка, Новодаровка, Зеленое Поле, Лобково, Новотимофеевка, Федоровка, Темировка, Ясная Поляна, Херсон.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, уничтожили два командных пункта, а также поразили две артиллерийские системы.

На Харьковском направлении произошло шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении в сутки произошло 19 атак кафиров. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки, Кучеривки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед около шести разных населенных пунктов. Акцент делал возле Грековки, Макеевки, Невского, Заречного, Торского и Новосадового.

На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в районах Григоровки, Предтечино, Временного Яра, Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил семь атак неподалеку от Торецка, Щербановки и Нью-Йорка. На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в направлении населенных пунктов Воздвиженки, Новоторецкого, Николаевки, Гродовки, Новогродовки, Лисовки, Крутого Яра, Дачинского, Мариновки, Селидового и Новоторецкого. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Михайловки и Новоторецкого.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 28 атак. Основные усилия враг прилагал в районах Цукурино, Георгиевка, Константиновка и Екатериновка.

На Времивском направлении противник совершил 13 штурмов наших позиций недалеко от Угледара, Богоявленки, Водяного и Екатериновки. Активно привлекал для ударов по направлению штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях вблизи Новодаровки, Роботиного и Малых Щербаков получили достойный отпор – провели три атаки. Для авиаударов террористы использовали более десятка управляемых авиабомб.

В Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции два раза. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.