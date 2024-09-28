Байден прокомментировал удар Израиля по штабу "Хезболлы" в Бейруте

Президент США Джо Байден прокомментировал удар Израиля по штабу ливанской группировки "Хезболла" в Бейруте, сообщает Европейская правда.

Заявление американского президента приводит телеканал CNN.

Байден повторил, что США не участвовали в операции Армии обороны Израиля.

Он также отметил, что ждет дополнительной информации, прежде чем комментировать пятничные авиаудары.

"Мы все еще собираем информацию, я могу сказать вам – Соединенные Штаты не знали и не участвовали в операции ЦАХАЛа. Мы собираем больше информации. Я скажу больше, когда у нас будет больше информации", – сказал президент США.

Он добавил, что "всегда обеспокоен" эскалацией напряженности в регионе из-за конфликта.

Армия обороны Израиля накануне заявила, что нанесла удар по главному штабу и складам "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, США не были заранее предупреждены о намерениях Израиля нанести удар.

Кроме того, после ударов Израиля Байден поручил Пентагону "оценить и, при необходимости, скорректировать позицию сил США" на Ближнем Востоке.