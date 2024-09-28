Блинкен: США изучают план победы Украины и рассматривают дополнительные действия

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация изучает "план победы", который президент Украины Владимир Зеленский представил президенту США Джо Байдену во время их встречи в Белом доме в Вашингтоне, сообщает Голос Америки.

Отвечая на вопрос, получит ли Киев в будущем разрешение на использование западного оружия для дальнобойных ударов по военным объектам РФ, Блинкен ответил, что администрация и партнеры Украины теперь изучают подробности этого плана и, при необходимости, рассматривают "дополнительные действия", чтобы помочь украинцам достичь победы.

"Мы очень тщательно это изучаем, включая то, что мы или другие партнеры Украины должны были бы сделать, – если нужно, – дополнительные действия, чтобы помочь им достичь этого успеха", – сказал госсекретарь.

Он подчеркнул, что президент Байден "очень четко заявил, что он предан успеху Украины".

"Он также стремится убедиться, что они имеют то, что им нужно для эффективной защиты. Я говорил это много раз и скажу снова, каждый шаг на этом пути мы приспосабливали и адаптировали к потребностям, и я убежден, что мы будем продолжать это делать", – добавил Блинкен.

По данным The Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что план украинского лидера Владимира Зеленского о победе в войне против России не имеет всеобъемлющей стратегии.