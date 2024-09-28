ЕС рекомендует авиакомпаниям на месяц избегать полетов через Ливан и Израиль

Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) в субботу, 28 сентября, порекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства над Ливаном и Израилем в течение следующего месяца, учитывая эскалацию в регионе, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении EASA.

Агентство ЕС совместно с Еврокомиссией предупредило об "общей интенсификации воздушных ударов и ухудшении ситуации с безопасностью", которые влияют на безопасность воздушного пространства над Израилем и Ливаном.

"В связи с этим Европейская комиссия и EASA решили выпустить информационные сообщения о зонах конфликтов (CZIB) с рекомендацией не совершать полеты в воздушном пространстве Ливана и Израиля на всех уровнях полетов", – отметило Агентство.

Там уточнили, что рекомендация действует до 31 октября 2024 года, но в случае изменения ситуации может быть пересмотрена.

В последние недели Израиль и проиранская группировка "Хезболла", которая фактически контролирует юг Ливана, обмениваются ракетными ударами, что усилило опасения всплеска полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

Армия обороны Израиля накануне заявила, что нанесла удар по главному штабу и складам "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте. Позже израильская сторона подтвердила ликвидацию лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.

После ударов Израиля Байден поручил Пентагону "оценить и, при необходимости, скорректировать позицию сил США" на Ближнем Востоке.