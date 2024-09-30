Россияне атаковали Николаевскую область: на объекте критической инфраструктуры возник пожар

В Николаевской области в результате вражеских обстрелов был поврежден объект критической инфраструктуры. Там произошел пожар и продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

Чиновник уточнил, что это произошло этой ночью в Баштанском районе.

Глава администрации рассказал, что для ликвидации последствий вражеской атаки привлечены "все необходимые службы".

"Информация о пострадавших уточняется" , - добавил Ким.

Между тем, передал руководитель ОВА, в Николаевской области этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены три ударных беспилотника типа "Шахед".

Что касается других обстрелов в регионе, то под удар попала Куцурубская община, которую российские захватчики атаковали вчера утром и днем с применением FPV-дронов.

"В результате чего в с. Дмитровка повреждены два жилых дома. Также в результате обстрела на открытой территории произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано огнеборцами. Пострадавших нет" , - передал глава ОВА.

Ранее сообщалось, что из-за российских обстрелов этой ночью в Николаевской области закрыли движение на перегоне Долинская - Николаев для поездов 121/122 сообщением Киев - Николаев. В "Укрзализныце" объяснили, что это связано с соображениями безопасности.

Следовательно пассажирам от станции Долинская предлагают автобусный трансфер в Николаев и Херсон, который отправляется в 08:00. Обратный рейс в Киев также планируется с автобусными трансферами.