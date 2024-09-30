Компании, связанные с Коломойским и Боголюбовым, обвиняют в уплате налогов в России

Компании, связанные с олигархами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, обвиняют в уплате многомиллионных налогов в России. Речь идет о структурах, которые вели бизнес на территории РФ из-за ряда оффшорных компаний, сообщает РБК-Украина.

Что об этом известно и как реагируют на эти обвинения в компаниях - подробнее в материале.

Как сообщалось, "Южгазенерджи" в 2022 году уплатила 416 млн рублей налогов в РФ. Хотя компания заявляла о невозможности выхода из российского рынка из-за финансовых потерь, активы были конфискованы только в 2024 году.

После выхода публикации в украинской пресс-службе JKX Oil & Gas заявили, что компания не осуществляет никакого контроля над какими-либо компаниями, работающими на рынке РФ.

Кроме того, в ноябре 2023 года арбитражный суд Московской области лишил компании "Adygea Gas BV" и "Page Gas Ltd", входивших в группу компаний "JKX Oil & Gas Ltd", их прав как участников ООО "Южгазэнерджи", на участие в компании, в частности по правам распоряжения судьбами в "Южгазэнерджи" и правам на выплату распределенной чистой прибыли, говорилось в пресс-релизе JKX Oil & Gas.

В то же время, в отчетах компании за 2022 год указано, что JKX Oil & Gas провела анализ своего участия в ООО "Южгазенерджи" и ООО "Кейтеринг Юг", однако выход из своих активов в РФ группа определила невозможным, поскольку понесла бы финансовые потери при реализации (продажи) активов в рамках санкций.

Согласно данным налоговой службы РФ, только "Южгазенерджи" в 2022 году уплатила 416 млн рублей налогов. Компания, связанная с Боголюбовым и Коломойским, которая была основным акционером JKX, в ноябре 2022 года была исключена из реестра. После делистинга компании с Британской биржи данные о бенефициарах JKX Oil & Gas остаются закрытыми.

Кроме того, в 2018 году генеральный директор "Южгазэнерджи" Александр Богданович в интервью отмечал, что компания пользовалась услугами транспортировки от санкционного Газпрома.

В марте 2024 года российская сторона решением суда принудительно конфисковала активы олигархов, в частности две вышеупомянутые компании, получив более 5 млрд рублей в бюджет.