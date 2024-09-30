В Черкасской области сбили беспилотников: в результате атаки вспыхнуло поле

В Черкасской области ночью 30 сентября сбили 20 российских беспилотников, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Черкасской обладминистрации Игорь Табурец.

"Снова ночь прошла с тревогой. Почти 6 часов подряд у нас были угрозы с воздуха. Силами ПВО, мобильных огневых групп и противодействия РЭБ атаки отражены. По предварительным данным, в пределах области в общей сложности уничтожено 20 вражеских беспилотников" , — рассказал он.

По словам Табурца, обошлось без пострадавших.

"На Уманщине из-за падения обломков загорелось поле с кукурузой. Пожар уже потушили" , — добавил он.

Обследование территории продолжается.

Как сообщалось, ночью россияне ударили по Николаевщине: перекрыт железнодорожный перегон, есть изменения в движении поездов.