В Черкасской области сбили беспилотников: в результате атаки вспыхнуло поле
В Черкасской области ночью 30 сентября сбили 20 российских беспилотников, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил глава Черкасской обладминистрации Игорь Табурец.
"Снова ночь прошла с тревогой. Почти 6 часов подряд у нас были угрозы с воздуха. Силами ПВО, мобильных огневых групп и противодействия РЭБ атаки отражены. По предварительным данным, в пределах области в общей сложности уничтожено 20 вражеских беспилотников", — рассказал он.
По словам Табурца, обошлось без пострадавших.
"На Уманщине из-за падения обломков загорелось поле с кукурузой. Пожар уже потушили", — добавил он.
Обследование территории продолжается.
Как сообщалось, ночью россияне ударили по Николаевщине: перекрыт железнодорожный перегон, есть изменения в движении поездов.