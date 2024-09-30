Президент Латвии получил травму после неудачного падения с велосипеда

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс опубликовал фото себя с загипсованной рукой и намекнул, что получил травму после неудачного падения с велосипеда, сообщает Деловая столица.

Фотографией после больницы политик поделился в Facebook.

"Велосезон закончен. Большое спасибо доктору Крису Розенбергу и персоналу травматологии и ортопедии за помощь не слишком умному пациенту. Латвийские врачи лучшие в мире" , — написал Ринкевичс.

По данным советника президента, президент получил травму 28 сентября во время езды на велосипеде по маршруту Олайне-Дальбе-Олайне. На следующий день, 29 сентября, Ринкевичс обратился в больницу травматологии и ортопедии, где врачи диагностировали переломы и наложили гипс.

Как сообщалось, в сентябре прошлого года канцлер Германии Олаф Шольц поделился фотографией с повязкой на глазу после того, как упал и травмировался во время пробежки.