КГВА: В Киеве ожидается ухудшение качества воздуха из-за пыли с Каспия
1–2 октября в Киеве ожидается ухудшение качества воздуха из-за попадания пыли из района Каспийского региона, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Telegram.
По информации Укргидрометцентра, 1 и 2 октября в Киеве будет наблюдаться высокая запыленность воздуха, что может негативно повлиять на здоровье жителей.
"По состоянию на сейчас в Каспийской низменности наблюдается пылевая буря и высокое запыление воздуха. Ветер переносит в Украину воздух с пылью в виде мельчайших частей в верхних слоях атмосферы".
Пылевая буря, которая возникла в Каспийской низменности, перенесла мельчайшие частицы пыли в Украину. Ожидается, что ситуация продлится до пятницы, когда изменится направление ветра на южное и западное.
Медики советуют киевлянам избегать пребывания на открытом воздухе, закрыть окна, отказаться от физической активности на улице и пить много воды.
Предыстория:
Утром 30 сентября в Сумской области зафиксировали ухудшение качества воздуха из-за "заброса" атмосферным вихрем пыли и смога с территории России.