КГВА: В Киеве ожидается ухудшение качества воздуха из-за пыли с Каспия

1–2 октября в Киеве ожидается ухудшение качества воздуха из-за попадания пыли из района Каспийского региона, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Telegram.

По информации Укргидрометцентра, 1 и 2 октября в Киеве будет наблюдаться высокая запыленность воздуха, что может негативно повлиять на здоровье жителей.

"По состоянию на сейчас в Каспийской низменности наблюдается пылевая буря и высокое запыление воздуха. Ветер переносит в Украину воздух с пылью в виде мельчайших частей в верхних слоях атмосферы".

Пылевая буря, которая возникла в Каспийской низменности, перенесла мельчайшие частицы пыли в Украину. Ожидается, что ситуация продлится до пятницы, когда изменится направление ветра на южное и западное.

Медики советуют киевлянам избегать пребывания на открытом воздухе, закрыть окна, отказаться от физической активности на улице и пить много воды.

Предыстория:

Утром 30 сентября в Сумской области зафиксировали ухудшение качества воздуха из-за "заброса" атмосферным вихрем пыли и смога с территории России.