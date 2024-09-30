Глава Кремля Владимир Путин назвал Россию "исторической родиной" украинского Донбасса, сообщает Деловая столица.

Об этом он заявил в обращении, посвященном второй годовщине попытки аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Украинскую армию, по словам президента РФ, якобы готовили к новой войне против юго-восточных территорий, целью были также аннексированный Крым и регионы "исконной" России".

"Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции (так в Кремле называют против Украины — "ДС"), ее поистине освободительный характер" , — сказал Путин.

Он обратился к жителям четырех регионов Украины, которые Россия пытается аннексировать

"Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру" , — поблагодарил их президент.

"Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков, нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам" , — продолжил Путин.

По его словам, "эти чувства дают силу участникам военной операции".

Путин также рассказал, что военные РФ, "участвующие в боях на Донбассе, "Новороссии" и на территории Курской области, а также отстаивающие границы Брянской и Белгородской областей, защищают всю Россию".