Путин выступил с речью по случаю годовщины "отжатия" украинских территорий
Глава Кремля Владимир Путин назвал Россию "исторической родиной" украинского Донбасса, сообщает Деловая столица.
Об этом он заявил в обращении, посвященном второй годовщине попытки аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Украинскую армию, по словам президента РФ, якобы готовили к новой войне против юго-восточных территорий, целью были также аннексированный Крым и регионы "исконной" России".
"Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции (так в Кремле называют против Украины — "ДС"), ее поистине освободительный характер", — сказал Путин.
Он обратился к жителям четырех регионов Украины, которые Россия пытается аннексировать
"Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру", — поблагодарил их президент.
"Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков, нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам", — продолжил Путин.
По его словам, "эти чувства дают силу участникам военной операции".
Путин также рассказал, что военные РФ, "участвующие в боях на Донбассе, "Новороссии" и на территории Курской области, а также отстаивающие границы Брянской и Белгородской областей, защищают всю Россию".
"Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты", — подытожил глава Кремля свое обращение.