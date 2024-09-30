Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что не стоит связывать украинские дроновые удары по территории РФ с возможностью ответных ядерных ударов, в частности на фоне недавнего изменения ядерной доктрины России, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают российское пропагандистке издание РИА Новости, российские Telegram-каналы, которые публикуют аудиозапись комментария Пескова.

Журналист заявила, что "за минувшие выходные над Россией сбили 125 БпЛА", что стало одной из "самых масштабных атак", и спросила не будет ли это основанием для применения ядерного оружия, особенно на фоне изменения ядерной доктрины РФ.

"Ну, честно говоря, не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу. Этот документ чрезвычайно важный. Приняты важные решения. Они будут формализованы соответствующим образом, но СВО (так в России подменяют понятие война – ред.) продолжается своим ходом, и здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки" - ответил Песков.

Почему это важно: С начала полномасштабного вторжения Россия много раз объявляла разные "красные линии", пересечение каких якобы приведет к ответу ядерным оружием.

"Красные линии" в разное время касались танков Леопард, западных ракет, истребителей F-16 и прочего.

Украина многократно переходила эти так называемые "красные линии" Кремля. Но даже заход украинских войск на территорию России и удерживание под контролем ВСУ сотни российских населенных пунктов не привел к какой-то принципиально новой реакции России в ответ на такие действия.

Российский правитель Владимир Путин сначала избрал стратегию не замечать происходящего, а потом пытался всячески приуменьшить значимость захвата российских территорий украинской армией.

Также российские власти и пропагандистские СМИ решили не замечать украинские удары беспилотниками по российским аэродромам и складам боеприпасов – после каждой новой атаки они пишут только о том, что ПВО якобы сбила десятки дронов и никогда не комментируют разрушения или потери.

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