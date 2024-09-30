Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Президент России Владимир Путин издал указ об осеннем призыве в армию РФ, сообщает Деловая столица.

Документ публикует пропагандистское издание "РИА-Новости".

Сообщается, что будет набрано 133 тысячи новых солдат.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подметил символизм указа президента РФ: он появился на вторую годовщину попытки аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

"Стоит напомнить, что не официально, но громко гауляйтеры (оккупированных территорий Украины — "ДС") обещали мораторий на призыв. Однако никаких исключений в указе Путина не предусмотрено" , — пишет Андрющенко.

По его мнению, "тотальный набор пушечного мяса начат".