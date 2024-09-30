В США бушует ураган "Гелен", унесший жизни по меньшей мере 116 человек

В юго-восточной части США с 26 сентября бушует ураган "Гелен", унесший жизни по меньшей мере 116 человек, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении CBS News.

По данным телеканала, 46 человек погибли в Северной Каролине, 27 – в Южной Каролине, по меньшей мере 25 – в Джорджии, 13 – во Флориде. Со своей стороны CNN отмечает, что четверо погибли в Теннесси, двое – в Виргинии.

Кроме того, около 600 жителей Северной Каролины пропали без вести.