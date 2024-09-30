Сибига отметил прогресс в решении вопроса защиты прав венгров в Украине
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул важность соблюдения Украиной как двусторонних, так и международных обязательств по защите прав венгерского национального сообщества, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит совместная пресс-конференция с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
По словам Сибиги, во время встречи с министром иностранных дел Венгрии Петера Сийярто стороны констатировали положительную динамику в решении этого вопроса и договорились о дальнейшем сотрудничестве для достижения консенсуса по всем чувствительным темам.
"Венгры Украины являются неотъемлемой и равноправной частью украинской политической нации и выступают ключевым мостом взаимопонимания между нашими государствами", - подчеркнул министр.
Венгерский вопрос
Спор о правах венгров в Украине возник из-за образовательного закона 2017 года, который касался языка обучения в школах для национальных меньшинств. Закон предусматривал, что после обучения на родном языке в начальных классах, средние и старшие классы должны переходить на украинский. Переходный период планировался до 2020 года.
В Закарпатской области проживает около 150 тысяч этнических венгров, а примерно 170 школ предоставляют обучение на венгерском языке. Основное недовольство выражали не столько венгры в Украине, сколько правительство Венгрии.
Венгрия расценила этот закон как попытку ассимиляции, после чего неоднократно блокировала инициативы ЕС, направленные на поддержку Украины.