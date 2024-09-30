"Армия восстановления": безработным уже выплатили более 1,48 млрд грн

В Украине безработным, привлеченным к общественно-полезным работам по проекту "Армия восстановления", уже выплатили более 1,48 млрд грн, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

Проект начал действовать осенью 2022 года. С тех пор общественно полезные работы осуществляются в 19 регионах страны. Всего выдано почти 184 тыс. направлений на работу по всей Украине.

Среди наиболее активных участников проекта:

Харьковская область - выдано 28,87 тыс. направлений на работу;

Донецкая область - 21,9 тыс. направлений;

Черниговская область - 20,18 тыс. направлений;

Киевская область - 20,12 тыс. направлений;

Полтавская область - 19,3 тыс. направлений.

Оплата за общественно полезные работы составляет 12 тыс. грн за полный отработанный месяц.

Среди видов работ, которые предлагаются: помощь пострадавшим в результате боевых действий, строительство защитных сооружений; обеспечение работы "Пунктов несокрушимости"; разгрузка, фасовка и доставка гуманитарной помощи; разбор завалов.

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