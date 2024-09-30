Axios: Трамп готовит набор аргументов для признания выборов недействительными в случае проигрыша

Кандидат в президенты США Дональд Трамп собирает подробный набор оправданий, чтобы отвергнуть результат выборов в ноябре в случае своего проигрыша, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило издание Axios.

В последнее время Дональд Трамп расширил спектр своих безосновательных нападок на процедуры голосования в США. В понедельник Трамп ложно заявил, что демократы используют программу голосования за рубежом для эмигрантов и военнослужащих, чтобы обойти "любую проверку гражданства или подтверждения личности".

На митинге в Пенсильвании на прошлой неделе Трамп осудил то, что он назвал "глупой" концепцией голосования за 45 дней до выборов. Недавно он атаковал голосование по почте и Почтовую службу США как некомпетентную и ненадежную – даже несмотря на то, что Республиканская партия подталкивала своих избирателей к этой практике.

Ранее в этом месяце Трамп требовал от республиканцев в Палате представителей использовать угрозу остановки работы правительства для принятия закона, требующего подтверждения гражданства для регистрации для участия в федеральных выборах.

Эта попытка провалилась, но дала Трампу и республиканцам новый повод заявить о фальсификации выборов – даже несмотря на то, что голосование неграждан на выборах в США является незаконным и крайне редким явлением.

Не имея доказательств нарушений во время голосования, в случае своего проигрыша, Трамп готовится развернуть более широкие риторические аргументы относительно того, почему выборы были принципиально несправедливыми.

Начиная с 2020 года, аппарат Республиканской партии был реорганизован для того, чтобы подтвердить ложные заявления Трампа о том, что фальсификации на выборах являются проблемой для американской политики.

Кампания Трампа и Национальный комитет Республиканской партии заявляют, что они создали сеть из примерно 175 тысяч волонтеров-наблюдателей и работников избирательных участков, что является частью неустанной работы по "обеспечению честности выборов".

В Джорджии крайне правая избирательная комиссия приняла новые правила, которые, по мнению демократов, могут быть использованы для подрыва доверия к результатам выборов, если Трамп проиграет в критически важном штате.

На прошлой неделе спикер Палаты представителей Майк Джонсон вызвал возмущение, пообещав признать выборы 2024 года и "следовать Конституции", только если это будут "свободные, честные и безопасные выборы".

1 ноября 2020 года издание Axios сообщало, что Трамп сказал доверенным лицам о своих планах преждевременно объявить о победе в ночь выборов, если будет выглядеть так, будто он "опережает". Именно так он и поступил.

Летом Трамп заявлял, что признает свое поражение на выборах, если те будут честными и свободными.

Президент США Джо Байден выражал сомнение в мирной передаче власти в случае, если Трамп проиграет выборы.

Непризнание Трампом результатов выборов 2020 года привело к насильственному штурму Капитолия.