Американский сенатор рассказал, чего хочет Трамп в Украине
Сенатор от Республиканской партии Марко Рубио считает, что кандидат в президенты США Дональд Трамп хочет укрепить позиции Украины на возможных переговорах с Россией. Об этом он сказал в комментарии NBC News, сообщает Деловая столица.
"Я не на стороне России, но, к сожалению, реальность такова, что война в Украине закончится путем урегулирования посредством переговоров. И я хочу, и мы хотим, и я верю, что Дональд Трамп хочет, чтобы Украина имела больше рычагов влияния на этих переговорах. Но для того, чтобы иметь возможность быть брокером, который может достичь этой сделки, я думаю, он собирается сохранить то, что он говорит, как человек не из политики или дипломатии, а как в бизнесе. Сделать это будет непросто, но, по крайней мере, есть определенная цель. Администрация Байдена не определила, что означает победа в Украине", — сказал он.
Рубио также выразил надежду, что перед началом переговоров с Кремлем "с украинской стороны будет больше рычагов влияния, чем с российской".
"Я был бы доволен соглашением, которое прекращает эти боевые действия и которое, по моему мнению, благоприятно для Украины, а это значит, что они имеют собственный суверенитет, что они не станут государством-сателлитом или марионеточным государством, которое постоянно является заложником… Я вам скажу, что украинцы не хотят жить в стране, где россияне доминируют на их территории", — отметил он.