Американский сенатор рассказал, чего хочет Трамп в Украине

Сенатор от Республиканской партии Марко Рубио считает, что кандидат в президенты США Дональд Трамп хочет укрепить позиции Украины на возможных переговорах с Россией﻿. Об этом он сказал в комментарии NBC News, сообщает Деловая столица.

"Я не на стороне России, но, к сожалению, реальность такова, что война в Украине закончится путем урегулирования посредством переговоров. И я хочу, и мы хотим, и я верю, что Дональд Трамп хочет, чтобы Украина имела больше рычагов влияния на этих переговорах. Но для того, чтобы иметь возможность быть брокером, который может достичь этой сделки, я думаю, он собирается сохранить то, что он говорит, как человек не из политики или дипломатии, а как в бизнесе. Сделать это будет непросто, но, по крайней мере, есть определенная цель. Администрация Байдена не определила, что означает победа в Украине" , — сказал он.

Рубио также выразил надежду, что перед началом переговоров с Кремлем "с украинской стороны будет больше рычагов влияния, чем с российской".