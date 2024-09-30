Трамп рассказал, почему у него хорошие отношения с Зеленским

У экс-президента США Дональда Трампа хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп ценит действия украинского лидера во время скандала с импичментом.﻿ Со ссылкой на интервью бывшего американского лидера для The Washington Post, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"У меня были хорошие отношения с Зеленским. Он мне нравится" , - отметил Трамп.

По словам экс-президента США, причиной этому являются действия Зеленского во время скандала с возможным импичментом.

Украинский лидер не подтвердил, что в 2019 году Трамп в телефонном разговоре требовал у него компромат на Джо Байдена взамен на военную помощь. В ином случае Трампу мог грозить импичмент.

"Он (Зеленский - ред.) мог бы сказать, что не знал, что (разговор - ред.) записывался на пленку. Но вместо того, чтобы сказать: "Да, я чувствовал угрозу", он сказал: "Он (Трамп - ред.) не сделал абсолютно ничего плохого" , - добавил американский политик.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США встретился с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом.

В ходе встречи Зеленский представил Трампу план победы Украины. Переговоры длились около часа.

Уже тогда перед встречей в разговоре с журналистами Трамп похвалил Зеленского за его действия во время скандала с импичментом в 2019 году.

Также после переговоров с Зеленским Трамп заявил, что хочет "справедливой сделки для всех" в контексте войны России против Украины.