Генсек НАТО призвал членов альянса поддержать украинскую "формулу мира"

Йенс Столтенберг, который вскоре уйдет с поста генерального секретаря НАТО, считает, что государства Альянса должны поддерживать украинскую "формулу мира", а не альтернативные предложения других стран. Об этом он сказал в интервью Politico, сообщает Европейская правда.

На вопрос об участии Турции в китайско-бразильской инициативе "Друзья мира", которая продвигает их "мирную инициативу", Столтенберг сказал, что Альянс "должен поддержать украинскую инициативу".

"Украинская мирная инициатива – это инициатива, гарантирующая, что у нас есть процесс, который может привести к длительному миру. И, конечно, именно украинцы, в конце концов, должны решать, какие условия являются приемлемыми. Они являются жертвой полномасштабного вторжения" , – добавил генсек НАТО.

Напомним, ранее о поддержке китайско-бразильской "мирной инициативы" заявили Венгрия и Швейцария.

Эта инициатива, объявленная в мае 2024 года, является набором из шести пунктов, в которых ни разу не упомянут Устав ООН или территориальная целостность Украины. Зато есть призыв к "остановке военных действий, необострению конфликта и нераспространению его на новые территории".

К китайско-бразильской инициативе "Друзья мира" уже присоединилась группа из 17 стран, и Турция пока является единственным членом НАТО среди них.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал китайско-бразильское предложение "деструктивным", прежде всего потому, что его не обсуждали с Украиной.