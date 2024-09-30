Зеленский на Ставке более двух часов обсуждал с Сырским фронт

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 сентября, очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На ней рассматривалось комплектование бригад. Со ссылкой на вечернее обращение Зеленского, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По словам Зеленского, во время Ставки были рассмотрены два вопроса: первый - комплектование бригад, второй - оружие и техника для наших воинов, закупка и поставка.

"Еще сегодня отдельно обсудили с министром обороны Украины Умеровым выполнение контрактов и то, как работают институции в системе Министерства обороны. Все реальные реформаторские шаги должны быть полностью реализованы" , – рассказал Зеленский.

Также президент сегодня подробно и очень продолжительно говорил с главкомом Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем. Их разговор длился более двух с половиной часов.