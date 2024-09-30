Зеленский на Ставке более двух часов обсуждал с Сырским фронт
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 сентября, очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На ней рассматривалось комплектование бригад. Со ссылкой на вечернее обращение Зеленского, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
По словам Зеленского, во время Ставки были рассмотрены два вопроса: первый - комплектование бригад, второй - оружие и техника для наших воинов, закупка и поставка.
"Еще сегодня отдельно обсудили с министром обороны Украины Умеровым выполнение контрактов и то, как работают институции в системе Министерства обороны. Все реальные реформаторские шаги должны быть полностью реализованы", – рассказал Зеленский.
Также президент сегодня подробно и очень продолжительно говорил с главкомом Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем. Их разговор длился более двух с половиной часов.
"Доклады по каждому из наших фронтовых направлений, наши возможности – дальнейшие и конкретные задачи. Очень непростая ситуация. Самое главное – давить на Россию всеми средствами, всеми инструментами, чтобы как можно быстрее достичь нашей цели – реального и справедливого мира для Украины, для всех наших людей", – подчеркнул Зеленский.