58-летний Райан Раут, которого подозревают в попытке покушения на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде, не признал своей вины. Со ссылкой на ABC News, сообщает Европейская правда.

На заседании в федеральном суде города Вест-Палм-Бич во Флориде в понедельник, 30 сентября, адвокаты Раута подали от его имени заявление о непризнании вины.

Мужчине сначала объявили два обвинения в незаконном владении огнестрельным оружием, а позже добавили еще три, в частности покушение на убийство кандидата в президенты США и нападение на федерального служащего.

Сейчас Раут содержится под стражей без права на залог.

Прокуроры Флориды в судебных материалах заявили, что существуют "достаточные основания для выдвижения дополнительных обвинений, которые могут и должны быть рассмотрены судом".

Как известно, в кампании Дональда Трампа 15 сентября сообщили о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде.

Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о вероятном покушении на жизнь Трампа: им оказался 58-летний Райан Раут, который в прошлом имел восемь арестов и активно поддерживал Украину.

После этого в МИД призвали международное сообщество воздержаться от поиска связей между Раутом и Украиной.