G7 никогда не признает попытку РФ анексировать области Украины – заявление министров

G7 никогда не признает нарушений международного права, совершенных Россией против Украины и ее народа. С таким заявлением выступили министры иностранных дел "Группы семи" во вторую годовщину незаконной аннексии Россией частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, сообщает Зеркало недели.

Текст заявления размещен на официальном сайте МИД Италии.

"Мы будем продолжать самым решительным образом осуждать незаконную агрессию России, нарушение ею прав человека и злоупотребления на временно оккупированных территориях Украины, а также продолжающиеся жестокие атаки с разрушением гражданской, критической и городской инфраструктуры" , - говорится в заявлении, подписанном министрами иностранных дел Канады, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Верховным представителем Европейского Союза.

Они призвали Россию, постоянного члена Совета Безопасности ООН, придерживаться Устава ООН и основных принципов, лежащих в основе международного порядка, и заверили, что твердо стоят на стороне Украины и ее территориальной целостности, суверенитета и независимости.

"Наша политическая, военная, финансовая, экономическая и гуманитарная поддержка Украины и ее законной обороны от полномасштабного вторжения России остается непоколебимой, как и наше обязательство повысить цену незаконной войны для России. Вместе эти меры помогут создать надлежащие условия для всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира, основанного на принципах Устава ООН. Мы будем и дальше привлекать широкое международное сообщество с этой целью, стремясь восстановить полное уважение к международному порядку, основанному на правилах" , – подчеркнули министры.

В заявлении отмечается, что война может завершиться прямо сейчас, если Россия немедленно, полностью и безоговорочно выведет свои войска со всей территории Украины на ее международно признанные границы, откажется от претензий на аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также Автономной Республики Крым и города Севастополя и будет уважать суверенные права Украины как независимого государства.

Организованные и проведенные в 2022 году Россией псевдореферендумы в Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях не признали во всем мире. Даже лояльные к России страны заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитете Украины.