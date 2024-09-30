Российские оккупанты вошли в Угледар - Deep State

Войска страны-агрессора РФ вошли в Угледар с запада и юга. Об этом заявили в понедельник, 30 сентября, аналитики проекта DeepState, сообщает Новое время.

«Сегодня уроды публикуют не только обстрелы центральной части города, где Силы Обороны продолжают оказывать сопротивление, но и движение своей пехоты в городе и в середине многоэтажек» , — говорится в сообщении.

Отмечается, что в западной части города россияне вывесили флаги РФ.

29 сентября аналитики проекта DeepState сообщали, что россияне пытались закрепиться в многоэтажных домах на окраинах Угледара.

24 сентября аналитики проекта DeepState сообщили, что ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться — армия РФ пытается окружить город и параллельно с этим уничтожает населенный пункт артиллерией и КАБАми.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что Угледар ранее был удобен для обороны благодаря своему расположению на высоте, но врагу удалось его разрушить и двигаться во фланг благодаря КАБам.

26 сентября аналитики Института изучения войны сообщили, что российские захватчики продвинулись в Угледаре и, вероятно, захватили восточную часть города.

Также 26 сентября военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев ВСУ заявили, что продолжают держать оборону в Угледаре, опровергнув информацию о выходе Сил обороны из города.