Россияне ночью запускали ударные беспилотники с нескольких направлений
Поздно вечером понедельника российская армия запустила несколько групп ударных беспилотников на территорию Украины с нескольких направлений. Об этом информируют Воздушные силы ВСУ, сообщает Украинская правда.
В 22:36 стало известно о "Шахедах" в Сумской области в направлении запада.
В 22:51 предупредили о "Шахедах" на Херсонщине в направлении запада.
В 23:03 появилось сообщение о "Шахедах" с Сумщины курсом на Полтавщину.
По состоянию на 23:19 известно о:
- новой группе БпЛА на Херсонщине северо-западным курсом;
- БпЛА на севере Херсонской области. Пересекают границу Николаевской области.
- БпЛА на Сумщине движутся в направлении Полтавской области. Курс западный.
В 23:21 военные предупредили об угрозе применения ударных БпЛА для Черниговщины.
В 23:40 стало известно о БпЛА возле Херсона и Николаева. Возможна работа ПВО.
В 23:42 об угрозе применения ударных БпЛА сообщили для Черкасской области.
В 00:06 военные обновили направления движения беспилотников:
- Кировоградская область - угроза применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО;
- "Шахеды" на Полтавщине, курсом на юг;
- "Шахеды" на Херсонщине, курс на северо-запад;
- "Шахеды" на юге и центре Николаевщины, курс на северо-запад;
- "Шахеды" на севере Николаевщины, курс на север (один из БпЛА пересек границу Кировоградской области).
В 00:43 Воздушные силы обновили информацию о БПЛА:
- "Шахеды" на Кировоградщине летят в направлении Новомиргорода.
- "Шахеды" на юге Николаевщины курсом на северо-запад, в направлении Первомайска.
- "Шахеды" на Херсонщине и Николаевщине курсом на северо-запад.
В 1:30 в ПС обнародовали обновление по "Шахедам":
- БпЛА на севере Николаевской области северо-западным курсом.
- БпЛА на Кировоградщине, курсом на юго-восток.
- БпЛА в Черкасской области, курсом на север.
В 1:38 Угроза применения ударных БпЛА возникла в Киевской области. Военные сообщили о возможной работе ПВО.
В 2:19 стало известно о:
- "Шахедах" на Кировоградщине, курсом на север;
- "Шахедах" на Киевщине, курс на север;
В 2:59 в ПС обновили движение "Шахедов";
- на Кировоградщине приближаются в район Кременчуга;
- на Киевщине летят курсом на восток.
Около 5:00 прозвучал отбой тревоги.