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Курс валют НБУ на 1 октября

Курс валют НБУ на 1 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 1 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 30 сентября, вырос до уровня 41.2199 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 46.1539 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 12 коп до 55.2429 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 48.9199 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 3 коп до 10.7832 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.219900 +0.0535
EUR Евро 46.153900 +0.1998
GBP Фунт стерлингов 55.242900 +0.119
CHF Швейцарский франк 48.919900 +0.1676
PLN Польский злотый 10.783200 +0.032

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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