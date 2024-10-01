Курс валют НБУ на 1 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 1 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 30 сентября, вырос до уровня 41.2199 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 46.1539 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 12 коп до 55.2429 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 48.9199 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 3 коп до 10.7832 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.219 900 EUR Евро 46.153 900 GBP Фунт стерлингов 55.242 900 CHF Швейцарский франк 48.919 900 PLN Польский злотый 10.783 200

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.