Курс валют НБУ на 1 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 1 октября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 30 сентября, вырос до уровня 41.2199 за 1 доллар.
Курс евро вырос до уровня 46.1539 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов вырос на 12 коп до 55.2429 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос до уровня 48.9199 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 3 коп до 10.7832 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.219900
|EUR
|Евро
|46.153900
|GBP
|Фунт стерлингов
|55.242900
|CHF
|Швейцарский франк
|48.919900
|PLN
|Польский злотый
|10.783200
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.