В Генштабе сообщили о потерях российских войск за минувшие сутки

Силы обороны Украины за минувшие сутки отминусовали 1 370 российских захватчиков, уничтожили 44 ББМ, 33 артиллерийские системы и 9 танков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.10.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 654 430 (+1 370) человек,

танков – 8 883 (+9) ед,

боевых бронированных машин – 17 547 (+44) ед,

артиллерийских систем – 18 855 (+33) ед,

РСЗО – 1 204 (+0) ед,

средств ПВО – 963 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 322 (+98) ед,

крылатых ракет – 2 613 (+3) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводные лодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 25 621 (+73) ед,

специальной техники – 3 314 (+1) ед.

Данные уточняются.