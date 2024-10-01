В Генштабе сообщили о потерях российских войск за минувшие сутки
Силы обороны Украины за минувшие сутки отминусовали 1 370 российских захватчиков, уничтожили 44 ББМ, 33 артиллерийские системы и 9 танков, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 654 430 (+1 370) человек,
- танков – 8 883 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 17 547 (+44) ед,
- артиллерийских систем – 18 855 (+33) ед,
- РСЗО – 1 204 (+0) ед,
- средств ПВО – 963 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 322 (+98) ед,
- крылатых ракет – 2 613 (+3) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 25 621 (+73) ед,
- специальной техники – 3 314 (+1) ед.
Данные уточняются.