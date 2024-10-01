Оккупанты ночью запустили по Украине 32 "Шахеда": как отработала ПВО

В ночь на 1 октября русские войска ударили по Украине беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили 29 "Шахедов", остальные – локационно потеряны.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Всего россияне атаковали Украину 32 ударными БпЛА типа Shahed, которые запустили из районов Приморско-Ахтарск, Курск (РФ) и Чауда (Крым).