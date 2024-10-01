Гендиректор МАГАТЭ сегодня посетит Беларусь

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник, 1 октября, совершит визит в Беларусь, где посетит Островецкую атомную электростанцию. Об этом говорится на сайте агентства, сообщает Укринформ.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сегодня посетит Беларусь для встреч на высоком уровне в столице Минске, а также посещение атомной электростанции страны" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что на Островецкой АЭС Гросси вместе с командой экспертов оценят ситуацию на площадке спустя почти четыре года после ее подключения к сети и прогресс в выполнении выводов, сделанных по результатам обзора эксплуатационной безопасности МАГАТЭ в 2021 году.

В заявлении говорится, что визит Гросси в Беларусь проходит в то время, когда МАГАТЭ сосредотачивает свое внимание на обеспечении ядерной безопасности в регионе.