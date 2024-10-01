Приватбанк рассказал, кто из клиентов не подпадает под ограничения переводов "с карты на карту"

С 1 октября Приватбанк не будет включать лимит на карточные переводы для волонтеров, зарегистрированных в банке, и клиентов с подтвержденными источниками доходов, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

По словам член правления Приватбанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, с 1 октября банковское учреждение не будет применять лимиты на карточные переводы для клиентов-волонтеров, зарегистрированных в банке и клиентов с подтвержденными источниками доходов.

Также банк заранее проинформирует клиентов, когда они достигают 50% от своего лимита переводов и предоставит рекомендации для управления лимитом или пользования переводами на IBAN-счет получателя.

Почти 99% клиентов Приватбанка осуществляют переводы в объемах установленного НБУ лимита в 150 000 грн на переводы между физическими лицами.