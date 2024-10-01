Оккупанты обстреляли центр Херсона, есть погибшие и ранены – ОВА

Военные РФ ударили по центральной части Херсона, погибли и ранены. Об этом сообщает Херсонская ОВА, сообщает Укринформ.

"Утром оккупанты ударили по центральной части Херсона" , - говорится в сообщении.

Как отмечается, есть погибшие и раненые. Более подробная информация уточняется.

Жителей призывают находиться в безопасных местах.

Напомним, в поселке Антоновка Херсонской области российские военные вечером 30 сентября сбросили с беспилотника взрывчатку, получила ранение 83-летняя женщина.

Всего за сутки из-за обстрелов в Херсонской области пострадали 17 человек.