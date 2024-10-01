Оккупанты обстреляли центр Херсона, есть погибшие и ранены – ОВА
Военные РФ ударили по центральной части Херсона, погибли и ранены. Об этом сообщает Херсонская ОВА, сообщает Укринформ.
"Утром оккупанты ударили по центральной части Херсона", - говорится в сообщении.
Как отмечается, есть погибшие и раненые. Более подробная информация уточняется.
Жителей призывают находиться в безопасных местах.
Напомним, в поселке Антоновка Херсонской области российские военные вечером 30 сентября сбросили с беспилотника взрывчатку, получила ранение 83-летняя женщина.
Всего за сутки из-за обстрелов в Херсонской области пострадали 17 человек.