Трамп призвал объявить импичмент Гаррис и судить ее

Дональд Трамп вывел критику своей оппонентки Камалы Харрис на новый уровень: экс-президент США во время агитационного митинга в Пенсильвании выступил с требованием объявить демократке импичмент и не допустить ее до выборов, сообщает Левый берег.

Как пишет ABC News, республиканец в очередной раз обвинил вице-президента в том, что при ее содействии произошло "вторжение" мигрантов на южной границе между США и Мексикой. По мнению Трампа, "Харрис должна уйти в отставку и уехать домой в Калифорнию, а затем предстать перед судом".

Заявления Трампа прозвучали на фоне первого за три года визита Харрис в приграничный район в Аризоне. Там демократка раскритиковала соперника за якобы его участие в срыве принятия в Конгрессе законопроекта, регулирующего миграционную безопасность.

Напомним, согласно опросам, в Мичигане и Висконсине, принадлежащих к ключевым штатам в определении результатов ноябрьских президентских выборов, рейтинг Трампа и Гаррис в настоящее время практически одинаков.