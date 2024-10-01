Германия постепенно возобновляет депортации в Россию – СМИ

Германия после почти полной остановки депортации граждан РФ на дом в предусмотренных законодательством случаях постепенно возобновляет их. Это выяснили журналисты WDR/NDR, сообщает Европейская правда.

После начала полномасштабной войны России против Украины некоторое время Германия полностью поставила на паузу депортации российских граждан, высланных из ФРГ.

Процедуры усложняются тем, что контакты между правительственными ведомствами Германии и России сведены к минимуму – что усложняет ряд процедурных моментов и прямых авиарейсов больше нет.

В министерстве интеграции земли Северный Рейн-Вестфалия отметили, что неоднократно сталкивались с отклонением запросов на репатриацию российской стороной, несмотря на наличие всех необходимых документов.

Одним из факторов для паузы была также распространенная практика в России вербовать осужденных на войну, и он все еще остается сдерживающим фактором. Также учитывали, что для критиков российских властей возможна прямая угроза жизни. В то же время, в документах МИД Германии отмечали, что российские граждане все чаще врут в своих ходатайствах об убежище в Германии, называя какие-то вымышленные причины угрозы для них в родной стране.

Однако с 2023 года этот процесс начал возобновляться. В федеральном министерстве внутренних дел подтвердили, что за первое полугодие 2024 года в Россию депортировали 24 россиянина. За весь предыдущий 2023 год таких было семь. Для сравнения, за 2021 год было депортировано 280 российских граждан.

По словам Баварского земельного ведомства по приюту и репатриации, с начала 2024 года им удалось организовать возвращение в Россию нескольких "серьезных преступников".

Неофициально журналисты узнали, что немецкие правоохранители сопровождают депортированных лиц в третьи страны, откуда существуют рейсы в Россию, а дальше сопровождение обеспечивает охранная служба авиакомпании. На рейс сажают не больше одного человека.

Недавно сообщалось, что в Германии продолжают оставаться 35 тысяч человек, подлежащих депортации; Россия не входят в страны, чьи граждане составляют наибольшую долю в этой группе.

Дискуссии по ускорению депортаций и более жесткому миграционному законодательству в Германии разгорелись после резонансного исламистского теракта в городе Золинген. На его фоне правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежищу, и впервые после возвращения "Талибана" к власти в Афганистане возобновило депортации в эту страну.

Лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц призвал к всеобщему запрету на прием людей из Сирии и Афганистана. Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт и министр юстиции Марко Бушманн отвергли это предложение, ссылаясь на конституцию.