Россия обесточила линию питания Запорожской АЭС: создала угрозу аварии

Россия атаковала подстанцию и обесточила воздушную линию, которая питает Запорожскую АЭС, что создало угрозу аварии, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"В результате российской атаки на магистральную подстанцию обесточена одна из линий питания оккупированной Запорожской АЭС. Станция снова оказалась на грани блэкаута" , - говорится в сообщении.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что этот очередной акт российского терроризма создал угрозу аварии на оккупированной Запорожской АЭС.

Энергетики работают над ликвидацией последствий вражеского обстрела, чтобы как можно быстрее восстановить полноценное питание оккупированной АЭС, отмечает министерство.