Си Цзиньпин назвал Тайвань "неприкосновенной территорией Китая"

Председатель коммунистической партии Китая Си Цзиньпин подтвердил свое обещание добиться "воссоединения" с демократическим Тайванем, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Тайвань является неприкосновенной территорией Китая" , - сказал он.

Он призвал "решительно противостоять сепаратистской деятельности, направленной на независимость Тайваня".

На торжественном собрании в честь 75-летия основания Китайской народной республики 30 сентября Си Цзиньпин в своей речи подчеркнул свою решимость добиться "полного воссоединения Родины".

"Это необратимая тенденция, дело справедливости и общее стремление народа. Никто не может остановить ход истории" , - сказал он трем тысячам людей, собравшимся в Доме народных собраний в Пекине.

День образования КНР отмечается 1 октября.

Китай и Тайвань

Правящая Коммунистическая партия Китая считает Тайвань своей территорией, хотя никогда ею не управляла, и поклялась "воссоединиться" с самоуправляющейся демократией, при необходимости даже силой.

Однако многие жители острова считают себя исконно тайваньцами и не желают становиться частью коммунистического Китая.

Обе стороны управлялись отдельными правительствами с 1949 года, после окончания гражданской войны в Китае. Коммунисты захватили власть в Пекине и основали Китайскую народную республику 1 октября 1949 года, в то время как побежденные националисты бежали на Тайвань, перенеся резиденцию Китайской Республики с материка в Тайбэй.

Сменявшие друг друга китайские лидеры обещали однажды взять Тайвань под свой контроль, однако Си Цзиньпин, самый напористый лидер Китая за последние десятилетия, усилил риторику и агрессию против демократического острова, что усилило напряженность по обе стороны пролива и усилило опасения по поводу военного противостояния.