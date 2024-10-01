Зеленский отреагировал на российский удар по центру Херсона

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших в результате удара РФ по Херсону 1 октября и призвал мир к большей решимости, чтобы остановить ежедневный российский террор, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава государства в соцсетях.

"Российский удар по Херсону, просто по центру города. По людям, которые были на остановке рядом с центральным рынком. По состоянию на это время известно о шести погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Шесть человек ранены, им оказывается необходимая помощь.

Ежедневный российский террор, ежедневные попытки уничтожить жизнь - все это можно остановить. Должны обязательно достичь надежного мира для нашего государства и людей. Для этого украинской силы и решимости партнеров должно быть больше, чем желание Путина нести террор".

Зеленский отметил, что давление на агрессора и помощь Украине должны быть постоянными и комплексными.

Он поблагодарил всех партнеров, кто помогает украинцам защищать жизнь.