Захарова назвала Блинкена "подлецом" за сравнение россиян с нацистами в Бабьем Яру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала госсекретаря США Энтони Блинкена "подлецом" за его сравнение убийств мирного населения в урочище Бабий Яр силами нацистов в ходе Второй мировой войны с действиями российской оккупационной армии в Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Так, Блинкен заявил, что в США помнят резню в Бабьем Яре 29–30 сентября 1941 года, "когда нацисты убили 34 тыс. евреев".

"Сегодня Россия лживо заявляет, что она "денацифицирует" Украину, совершая преступления против человечности в стране, которая подвергалась жесткому обращению как со стороны нацистского, так и советского режимов" , — привела Захарова слова госсекретаря США.

По мнению официального представителя МИД России, "такое мог сказать только подлец, ведь Россия денацифицирует тех, кто стал продолжателями преступлений убийц жертв Бабьего Яра".

Напомним, представителей России не будут приглашать на мероприятия по случаю 80-летия освобождения и уничтожения нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме.

Директор музея Петр Цивинский. в контексте полномасштабной войны армии РФ против Украины заявил следующее: "Это годовщина освобождения. Мы помним жертвы, но мы также празднуем свободу. Трудно представить присутствие России, которая не понимает ценности свободы. Такое присутствие было бы циничным".