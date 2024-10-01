Западные лизинговые компании готовятся к "мегасуду" за застрявшие в РФ самолеты – FT

На этой неделе в Лондоне начнется многомиллиардное судебное сражение за то, кто заплатит за сотни самолетов, застрявших в России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом пишет The Financial Times, сообщает Левый берег.

Владельцы самолетов, включая крупнейшую в мире компанию по коммерческому лизингу самолетов AerCap, требуют от страховщиков, в частности, AIG, Chubb и Lloyd's of London, около 3 миллиардов долларов. Если иск суд удовлетворит, сектор авиационного страхования несет наибольшие потери в своей истории, а убытки превысят потери после 11 сентября.

Более 500 самолетов стоимостью около 10 миллиардов долларов застряли в России после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Их владельцы - западные лизинговые компании, однако Россия решила не возвращать самолеты после того, как их владельцы расторгли договоры аренды в 2022 году. Западным лизингодателям удалось вернуть часть самолетов, но большинство остается в России, их все еще эксплуатируют российские авиакомпании.

Кроме определения того, имеют ли арендодатели самолетов право на страховое покрытие, суд должен будет определить, какие страховщики несут ответственность и по каким типам полисов: покрытие последствий войны или покрытие всех рисков, пишет FT.

Для этого судья будет пытаться вынести решение по юридической "причине" любого ущерба — были ли самолеты захвачены российским государством или украдены российскими авиакомпаниями.

Несколько лизингодателей также подали иски по перестрахованию. Они касаются полисов, заключенных российскими авиакомпаниями с российскими страховщиками, которые, в свою очередь, перестраховались у западных компаний. Западные перестраховщики утверждали, что дело следует слушать в Москве, но в марте Верховный суд постановил, что дело можно рассматривать в Лондоне.

Западные санкции закрыли России поставку ключевых запчастей и услуг по техническому обслуживанию авиации. Однако Россия покупает подсанкционные детали для самолетов через Китай, Турцию, ОАЭ и даже страны Европы.