Смена генсека НАТО: Зеленский поздравил Рютте и поблагодарил Столтенберга

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Йенса Столтенберга за поддержку Украины на посту генсека НАТО и поздравил его преемника Марка Рютте с началом работы на этом посту, сообщает Европейская правда.

Зеленский отметил, что благодарен Йенсу Столтенбергу за поддержку Украины в течение всего его пребывания на посту генерального секретаря НАТО.

"Я глубоко ценю его личные усилия, направленные на объединение членов Альянса, чтобы помочь Украине победить и укрепить Вооруженные Силы. Курс Украины на членство в НАТО – необратимый, и мы остаемся преданными этой цели" , – написал глава государства.

Он поздравил Марка Рютте со вступлением в должность генерального секретаря НАТО.

"Я желаю ему успехов в этой новой должности и надеюсь на продуктивное сотрудничество для укрепления евроатлантической безопасности и нашего партнерства с Альянсом на пути Украины к получению полноправного членства в НАТО" , – отметил президент.

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во вторник официально принял полномочия генерального секретаря НАТО от своего предшественника Йенса Столтенберга.

Он отметил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов как нового главы Альянса.

Рютте пообещал, что на посту будет добиваться выполнения обязательств, данных Украине со стороны Альянса – в частности, по поводу необратимости ее пути к вступлению в НАТО.